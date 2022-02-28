Воронеж, 28 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Снос ДК имени 50-летия Октября начался в Воронеже 27 февраля. Видео выложили в паблике «Мой и твой Воронеж» очевидцы.

Ковш бульдозера

На опубликованных кадрах видно, как с помощью экскаваторов сносят забор и фасад здания.

Ранее руководитель компании «Аксиома», летом купившей здание и территорию ДК, анонсировал снос здания. Территорию ДК, который известен в Воронеже как «полтинник», планируют застроить.

Как сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», а также прилегающий к зданию сквер летом 2021 года были проданы АО финансовая компания «Аксиома» за 509,4 млн рублей. Планы по сносу здания вызвали широкий общественный резонанс. Воронежцы инициировали сбор подписей за сохранение Дворца культуры и даже обратились за помощью к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.