Ханты-Мансийск, 28 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Сенатор от Югры Эдуард Исаков заявил, что российские войска пришли на Украину с миром, и украинский народ совсем скоро это поймёт. Об этом член комитета Совета Федерации по экономической политике высказался в личном Instagram-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

член комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков «Россия долгих восемь лет добивалась стабильности и мира на Донбассе. Призывала украинские власти прекратить обстреливать и уничтожать мирное русскоязычное население на Юго-Востоке страны. Нас не услышали. Мы много раз призывали найти и покарать тех, кто заживо сжёг людей в Доме профсоюзов в Одессе. Нас не услышали. Мы постоянно говорили всему миру о недопустимости расцвета неонацизма в центре Европы, создании ультраправых организаций, прославляющих военного преступника Бандеру — нас не услышали.

Так стоит ли удивляться тому, что Россия, исчерпав все мирные аргументы, взяла дело в свои руки и стала защищать мир у своих границ?»

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Сенатор констатирует, что Минские соглашения, которые должны были гарантировать мирное существование Донбасса, увы, так и не были реализованы, потому что украинские власти их попросту игнорировали.

«Украинские власти не хотели мира, они хотели ядерное оружие. Они хотели превратить свою страну в западное марионеточное государство, чтобы было как в Европе, только с факельными шествиями националистов. А так не будет. На Украину мы пришли с миром. И цель спецоперации — демилитаризация и денацификация. Украинский народ, я верю, совсем скоро поймёт, как его обманывали их власти, как годами воспитывали ненависть к русским, получая за это щедрое финансирование из-за рубежа, чья конечная цель — размещение войск НАТО в Украине и только. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик совсем скоро, наконец, обретут над собой мирное небо. Больше никто не посмеет бомбить их города, безнаказанно уничтожать их детей, угрожать им расправой за русскую речь», — заявил Эдуард Исаков.

Как ранее заявила член общественной палаты Амурской области Елена Андрющенко, цель проведения военной спецоперации в ЛНР и ДНР — «мирная жизнь и дефашизация».