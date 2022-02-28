Улан-Удэ, , 10:07 — REGNUM В ковидные стационары Бурятии за прошедшие сутки госпитализировали ещё 68 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число госпитализированных достигло 1199.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

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Состояние 744 пациентов осложнено внебольничной пневмонией, в реанимации находятся 119 тяжёлых больных, 31 из которых подключён к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят 7135 носителей коронавируса.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1624 койки: занято — 1199, свободно — 425 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,8%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что по состоянию на 28 февраля, уровень коллективного иммунитета в Бурятии достиг 68,8%. Первичную вакцинацию завершили более 468 тыс. человек, повторную — 124,4 тыс. жителей.