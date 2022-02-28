Минск, 28 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В воскресенье, 27 февраля, в ходе референдума о новой конституции Белоруссии правоохранители республики задержали порядка 800 человек за нарушения общественного порядка. Об этом 28 февраля сообщает белорусское МВД в своем телеграм-канале.

Revda-info.ru Задержание

«За различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек. В настоящее время проводится проверка для дачи правовой оценки их действиям. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что несмотря на многочисленные призывы от деструктивных телеграм-каналов к дестабилизации обстановки в республике, распространяемые гражданами, находящимися за рубежом, протестные акции в стране не стали массовыми.

«Сотрудники милиции были ориентированы на оперативное реагирование и пресечение провокаций», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Белоруссии одобрили внесение поправок в конституцию страны. В референдуме по этому вопросу приняло участие 78,63% избирателей.