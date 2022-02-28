Анахайм, США, 28 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Lisa Gansky «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл «на ноль», отразив 34 броска по своим воротам. Шайбы забросили Ноа Добсон, Кейси Сизикас, Энди Грин и Киффер Беллоуз.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 48 очков. «Анахайм» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 59 очками.

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