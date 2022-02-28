Чикаго, США, 28 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу. На счету Ивана Барбашёва один голевой пас. Также в составе «Блюз» отличились Джордан Кайру и Дэвид Перрон, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 46 очками.

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