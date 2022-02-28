Минск, 28 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Жители Белоруссии одобрили внесение поправок в конституцию страны. В референдуме по этому вопросу приняло участие 78,63% избирателей. Всего в списки для голосования было включено 6 815 667 граждан. Об этом 28 февраля сообщил глава Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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По предварительным итогам, за внесение изменений в Основной закон страны проголосовали 65,16% избирателей. Против принятия проекта — 10,07% граждан.

«Таким образом республиканский референдум считается состоявшимся», — подчеркнул глава ЦИК.

Напомним, на референдум был вынесен один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь». Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие больше 50% избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в частности, согласно новой версии конституции, на пост президента Белоруссии запрещено избираться более чем на два пятилетних срока. Главой государства не может стать гражданин, оказавшийся по решению суда в тюрьме.