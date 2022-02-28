Челябинск, 28 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4020 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 239 144 пациента. Их уже выписали.

Подтверждено за весь период пандемии было 282 659 случаев заражения коронавирусом. Больных COVID-19 насчитывается 35 246 человек.