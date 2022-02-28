Уфа, 28 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил медиков и студентов-медиков за помощь пациентам с COVID-19. Об этом он сообщил 28 февраля на своей странице в социальной сети.

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Он сообщил, что почти два года идет борьба с коронавирусом.

«Глядя на этих ребят, я уверен в будущем нашей медицины. Бок о бок с врачами работают и наши студенты-медики. Я благодарен ректору нашего медуниверситета Валентину Николаевичу Павлову и лично каждому из 2 437 студентов и 1 465 ординаторов, которые в пандемию участвовали в организации медицинской помощи жителям республики», — сообщил глава региона.

Он отметил, что многие из студентов продолжают работать врачами-стажерами, на должностях младшего и среднего медперсонала. Хабиров напомнил, что в начале текущего года на помощь врачам была отправлены свыше 2,4 тысяч студентов разных факультетов, которые помогали с медицинской документацией, участвовали в осмотрах пациентов, принимали звонки в кол-центрах, выписывали больничные листы, проводили ПЦР-тесты, выезжали в составе бригад неотложной помощи. Глава республики отметил, что в настоящий момент в системе здравоохранения Башкирии трудоустроены 1 478 ординаторов. В пунктах вакцинации работают 108 волонте­ров. Студенты медколледжа также активно включились в работу.

«Коронавирус преподнес нам много уроков, но показал и главное — как много в республике тех, кто готов к самоотверженной работе на благо других. Спасибо нашим врачам, которые несмотря ни на что продолжают выполнять свой долг. И спасибо нашим будущим врачам, благодаря которым мы уверенно будем двигаться вперед», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил доработать программы материальной поддержки врачей.