Париж, 28 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон созовёт новое заседание совета обороны из-за ситуации вокруг Украины, сообщили в Елисейском дворце.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Заседание состоится 28 февраля в 11:00 по местному времени.

Предыдущее заседание совета обороны Франции из-за ситуации на Украине состоялось 26 февраля. Франция приняла решение усилить поддержку Украины, в частности в области оборонной техники.

Елисейский дворец также сообщил о многочисленных дипломатических переговорах, которые провел Эммануэль Макрон. Утром 27 февраля глава государства пообщался с председателем Европейской комиссии, затем с президентом Казахстана, с президентом Азербайджана, с наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ). Во второй половине дня Эммануэль Макрон продолжил консультации с наследным принцем Саудовской Аравии, эмиром Катара и премьер-министром Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, страны «Большой семёрки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италии, Япония) намерены исключить некоторые российские банки из международной межбанковской системы SWIFT.