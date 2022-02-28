Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. На Сахалине в пункты приёма помощи жителям Донбасса люди активно несут вещи.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Одна из женщин принесла вещи для беженцев из ДНР и ЛНР и вложила в них записку со словами: «Людям Донбасса. Сахалин с вами! Держитесь, все будет хорошо. Нет войне», сообщило АСТВ.

Сахалинцы помимо прочего несут продукты питания, но их не принимают и перенаправляют в церковь. Один из жителей Сахалина принёс для беженцев телевизор. Организаторы акции пообещали передать его в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край готов принять беженцев из Донбасса, прибывающих на территорию Российской Федерации в экстренном порядке — пункты временного размещения организуют в нескольких районах.