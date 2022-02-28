Москва, , 08:44 — REGNUM Центральный банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продажу ценных бумаг по поручениям иностранцев (нерезидентов), сообщили в пресс-службе регулятора.

Брокер Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США

По распоряжению ЦБ, брокерам с 07:00 28 февраля и до отмены предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг.

Брокеры обязаны направить в Банк России отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней.

Как сообщало, 28 февраля с утра торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо закрыты.

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