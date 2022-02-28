Оренбург, 28 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел административное дело в отношении владельца ночного клуба, который нарушил антиковидный запрет. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

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Установлено, что в нарушение правил поведения, утвержденных областным правительством на период пандемии, клуб осуществлял свою деятельность. Суд оштрафовал владельца клуба на 30 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщают информресурсы, оштрафованный клуб является одним из юрлиц, которые «прославились» оргиями на День студента.