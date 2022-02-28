Чита, 28 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Снижение заболеваемости COVID-19по всем возрастным группам отмечается в Забайкальском крае. Об этом в ходе оперативного совещания 28 февраля сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Наиболее значимое — в возрастной группе 30−49 лет и 18−29 лет. Практически равно показателю прошлой недели в возрастной группе 65 лет и старше. Эта группа дала прирост заболеваемости позже, также позже будет давать снижение. Внимание к этой группе населения не должно ослабевать», — подчеркнула Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 28 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 145 074 (+1483 за минувшие сутки). Это на 74 меньше, чем сутками ранее.

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