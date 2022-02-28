Чита, 28 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Забайкалье последняя неделя февраля 2022 года стала первой, когда было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 14%. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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Главный санитарный врач края посоветовала выполнять принятый алгоритм действий при недомогании — не заниматься самолечением, оставаться дома, вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Из общего количества пациентов моногоспиталей 184 (+28 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за сутки).

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