Кемерово, 28 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В аптеках Кемерова нет перебоев с лекарствами. Об этом сообщил официальный телеграм-канал администрации города.

guvo59 Лекарства

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«В кузбасских аптеках, как и по всей стране, нет перебоев с лекарствами, — говорится в сообщении. — Волна слухов и фейков о том, как отразятся на жизни россиян сегодняшние мировые реалии, накрыла соцсети».

Городские власти просят кемеровчан не доверять «спекуляциям».