Улан-Удэ, 28 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Все скончавшиеся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Всего к настоящему времени, таким образом, жертвами коронавируса стали 2845 жителей республики. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 123 496. За сутки выявили 846 новых носителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 784 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям». — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19, по данным на 28 февраля, 97 419 человек, в том числе 681 за последние сутки.