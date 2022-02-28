Иркутск, 28 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 28 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8031 человека, причём вновь 17 из них погибли за последние сутки.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 245 097 (+2454 за сутки). Госпитализированы 3602 (+42 за сутки). В то же время излечились 196 828 пациентов (+2815 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 633 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

Читайте также: В Приангарье растёт число госпитализированных с COVID-19