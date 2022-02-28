Ульяновск, 28 февраля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области с учётом эпидемической обстановки отменяются QR-коды в ряде общественных мест. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Изменения вступили в силу 28 февраля. Согласно новой редакции, в Ульяновской области отменяется обязательный пропуск по QR-кодам в общественные места, где нет массового скопления людей. Речь идёт о салонах красоты, парикмахерских, кабинетах косметологии, массажных и СПА-салонах, соляриях, банях и саунах, бассейнах, а также фитнес-центрах, музеях и библиотеках.

Кроме того, без QR-кодов будут заселять в гостиницы и хостелы.

«Дополнительно для граждан будет открыт свободный доступ в торговые центры в будние дни с 8:00 до 18:00», — говорят власти.

Отметим, что в Ульяновской области, по данным оперативного штаба на 25 февраля, прививку от ковида сделали 685 549 жителей, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 660 157 человек. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 65,6%.

Напомним, что в Ульяновской области последние несколько дней стало расти количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. В частности, по оперативной информации, 27 февраля в регионе официально подтверждено 2055 случаев заражения SARS-CoV-2, что на 115 больше, чем было выявлено 26 февраля (1940).

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 февраля к очному обучению вернулись школы Ульяновской области, которые находились на «дистанте» с 31 января.