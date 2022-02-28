Ульяновск, 28 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области начали поэтапно снимать ковидные ограничения. Образовательные учреждения возобновили обучение в очном формате, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Согласно изменениям, внесённым в указ о введении режима повышенной готовности, с 28 февраля школы и средние учебные заведения, которые ранее ушли на «дистант», вернулись к очной форме обучения. Соответствующие рекомендации даны и ректорами вузов.

Кроме того, сняты ограничения для детей, которые обучались по программам дополнительного образования, в спортивных и культурно-досуговых организациях. Напомним, что ранее обучение здесь шло в индивидуальном формате или малыми группами до четырёх человек.

Отметим, школы, техникумы и колледжи в Ульяновской области ушли на «дистант» 31 января. Перед возвращением в очный формат в образовательных учреждениях проводилась дезинфекция помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что введение дистанционного обучения в школах позволило за последнюю неделю снизить заболеваемость среди детей более чем на 40%, а среди учащихся в возрасте от 15−17 лет — на 47%.