Урумчи, Китай, 28 февраля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на Северо-западе Китая добился прогресса в консолидации достижений в борьбе с нищетой и продвижении возрождения сельских районов, сообщили местные власти, сообщает агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

В прошлом году располагаемый доход на душу населения сельских жителей, проживающих в районах, избавленных от бедности в Синьцзяне, достиг 14 798 юаней (около $2343), что на 12,08% больше, чем годом ранее.

В регионе также был принят ряд мер по созданию новых рабочих мест и содействию возрождению сельских районов: в 2021 году сельским работникам было предоставлено 3,17 млн рабочих мест, а профессиональная подготовка была предложена примерно 1,48 млн слушателей.

На фоне целенаправленных усилий по предотвращению массового возвращения к бедности, Синьцзян будет энергично развивать трудоемкие отрасли промышленности и поддерживать ведущие предприятия в области индустриализации сельского хозяйства в 2022 году, заявил сотрудник региональной администрации по возрождению сельских районов Чэнь Лэй.

Синьцзян положил конец абсолютной бедности в регионе к концу 2020 года. Люди в регионе имеют доступ к стабильному доходу и государственным услугам благодаря усилиям региона по борьбе с бедностью. Различные отрасли промышленности быстро развиваются.