Чита, 28 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 145 074 (+1483 за минувшие сутки). Это на 74 меньше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 117 017 пациентов (+407 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2491 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 184 (+28 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за сутки).

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