Абакан, 28 февраля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 228 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 3594 (-30) жителя республики с диагнозом COVID-19. Лечение в стационаре проходит 921 (+23) человек.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 29 133 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за семь дней составил 0,6.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в республике выявили 450 носителей коронавируса, выздоровели 649 человек.