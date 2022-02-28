Якутск, 28 февраля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В число авиакомпаний, получивших уведомление об отзыве самолётов Boeing 737, попала «Якутия». Перевозчик получил соответствующее уведомления от поставщика воздушных судов, сообщил «Коммерсант».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По информации ЯСИА, якутская авиакомпания продолжает работать в обычном режиме, не смотря на санкции.

«Разрабатываются сценарии развития событий для последующего согласования совместных действий с правительством Якутии», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Там также подчеркнули, что основным приоритетом работы предприятия остаётся безопасное воздушное сообщение внутри России. Международные рейсы «Якутия» перестала совершать.

Как сообщало ИА REGNUM, продажу самолётов и оборудования запретит Евросоюз российским авиакомпаниям. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Причина запрета — спецоперация России в Донбассе.