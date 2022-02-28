Пекин, , 06:21 — REGNUM Национальные зоны высоких технологий Китая продемонстрировали способность преодолевать риски и демонстрируют хорошую динамику роста, заявил китайский чиновник на пресс-конференции, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ожидается, что годовой доход 169 высокотехнологичных зон страны на государственном уровне превысит 48 трлн юаней (около $7,6 трлн) в 2021 году, что примерно на 12% больше, чем в прошлом году, сказал замминистра науки и технологий Шао Синьюй.

Согласно первоначальной оценке, прибыль от этих высокотехнологичных зон составила 4,2 трлн юаней, увеличившись в годовом исчислении примерно на 17%, добавил Шао. Он также отметил, что на долю национальных зон высоких технологий приходится около 13% ВВП Китая при площади всего 0,1% территории страны.

Чтобы зоны высоких технологий могли играть более эффективную роль в развитии новых и высокотехнологичных отраслей промышленности и содействии высококачественному развитию, Китай продолжит поддерживать эти зоны в расширении и укреплении ведущих отраслей промышленности с отличительными особенностями, а также способствовать созданию ряда инновационных промышленных кластеров мирового класса, сказал Шао.

Страна также будет поддерживать зоны в создании разнообразных сценариев применения, развитии новых и будущих отраслей промышленности и содействии интеллектуальному, экологичному и низкоуглеродному промышленному развитию. Шао добавил, что Китай будет и дальше углублять реформы и способствовать созданию благоприятных условий для инноваций и предпринимательства.