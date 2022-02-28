Новосибирск, 28 февраля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области 2 марта будут проверять систему оповещению населения. Об этом сообщили в правительстве региона.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

«2 марта 2022 года в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещению населения», — говорится в официальном сообщении.

Электросирены сработают в 10:40 (время местное). Новосибирцев просят соблюдать спокойствие и заниматься своими повседневными делами.