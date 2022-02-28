Владивосток, , 05:41 — REGNUM В Приморье наметилась тенденция к снижению числа заражений коронавирусной инфекцией — на 28 февраля количество новых случаев за сутки снизилось до 1482 человек, на прошлой неделе превышало 1,5 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» Николай Хижняк © ИА REGNUM

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По информации минздрава региона, число пациентов, которые проходят лечение от COVID-19 амбулаторно также незначительно снизилось за последние дни.

Врачи дают аккуратные прогнозы снижения заболеваемости, однако до стабилизации эпидобстановки призывают приморцев сохранять меры профилактики.

Заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога на 101,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 450 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки.