Сан-Себастьян, Испания, , 23:51 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал минимальную победу над «Осасуной». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

На 52-й минуте встречи счет открыл 27-летний центральный защитник Ариц Элустондо после передачи Александера Исака — 1:0.

Желтые карточки получили Хуан Крус (8'), Начо Видаль (90+1'), Хосе Анхель Вальдес (90+6') и Роберто Торрес (90+7'). На матче работала бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Составы команд:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Элустондо, Горосабель (Португез, 82'), Ле Норман, Пачеко, Ильярраменди (Субименди, 71'), Мерино, Сильва, Джуахра (Сола 71'), Мартин (Оярсабаль, 59'), Исак (Серлот, 71').

«Осасуна»: Эррера, Видаль, Крус, Субирия, Санчес (Вальдес, 82'), Монкайола, Брашанац (Кальво, 73'), Торро (Гарсия, 64'), Авила (Торрес, 82'), Гарсия (Баржа, 73'), Будмир.