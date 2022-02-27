Хельсинки, , 23:41 — REGNUM 44-летний финский специалист Лаури Марьямяки покинул пост главного тренера «Йокерита». Как сообщается на официальном сайте команд, стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон.

КХЛ Александр Головко

Марьямяки возглавлял «Йокерит» с июня 2018 года. В досрочно завершившемся сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Йокерит» под руководством финского специалиста, одержав 29 побед и набрав 64 очка, занял третье место в турнирной таблице западной конференции.

Ранее сообщалось, что финский «Йокерит» снялся с плей-офф Кубка Гагарина 2021/22. Сообщается, что такое решение связано с событиями, развернувшимися 24 февраля на Украине.