Берн, 27 февраля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Федераций хоккея Швейцарии и другие неназванные ассоциации попросили Международную федерацию хоккея (IIHF) исключить Россию и Беларусь из организации.

Александр Головко КХЛ

В заявлении говорится, что ситуация «противоречит ценностям олимпийского движения, которое стремится к миру, взаимопониманию и солидарности между странами и народами». Также приостановить членство России и Белоруссии в IIHF призвал президент Латвийской хоккейной федерации (LHF) Айгар Калвитис.

Также у России могут отобрать молодежный чемпионат мира 2022 года и чемпионат мира 2023 года. Также IIHF может прекратить сотрудничество с Континентальной Хоккейной Лигой (КХЛ).