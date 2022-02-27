Брюссель, 27 февраля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза договорились о направлении беспрецедентной помощи армии Украины, в том числе о финансировании поставок оружия на сумму 450 млн евро. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы используем свои возможности поставок летального оружия на сумму 450 млн евро и 50 млн евро для нелетального… Мы делаем это впервые», — заявил Боррель.

По его словам, министры обороны стран ЕС также проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия станет территория Польши.