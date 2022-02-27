Лос-Анджелес, США, , 23:18 — REGNUM 27 февраля американский кинопродюсер Фрэнк Маршалл в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил о завершении съемок пятой части кинофраншизы «Индианы Джонса» с Харрисоном Фордом в главной роли.

Афиша трилогии об Индиане Джонсе

Мировая премьера пятой части «Индианы Джонса» запланирована на 30 июня 2023 года. Главные роли в киноленте исполнят Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Томас Кречман, Бойд Холбрук, Шонетт Рене Уилсон и Тоби Джонс.

Режиссером кинокартины выступил Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari», «Логан»). Продюсер проекта — Стивен Спилберг.