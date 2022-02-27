Москва, 27 февраля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Как утверждает польский портал MeczykiPL, московский «Спартак» будет исключен из Лиги Европы УЕФА 2021/22 по решению Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА).

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Сообщается, что решение будет принято 28 февраля. В этот же день УЕФА также намерена расторгнуть спонсорское соглашение с российской компанией «Газпром».

В 1/8 финала еврокубка московский клуб сыграет с немецким «Ред Булл Лейпцигом», который возглавляет экс-наставник «красно-белых» Доменико Тедеско. В чемпионате России «Спартак», одержав лишь шесть побед и набрав 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице лиги.

Ранее сообщалось, что еврокубковые матчи российских команд будут проходить на нейтральных стадионах.