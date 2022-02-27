Рим, , 22:05 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» состоится матч 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 «Лацио» — «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:50 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые состав команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Луис Фелипе, Патрик Габаррон, Штефан Раду, Адам Марушич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Маттиа Дзакканьи, Чиро Иммобиле.

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Диего Демме, Фабиан Руис, Петр Зелиньский, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен.

Бригада арбитров: Марко ди Белло | Маттео Пассери | Альберто Тегони.