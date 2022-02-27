В МИД Чехии призвали своих граждан покинуть Россию и Белоруссию
Прага, 27 февраля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Чехии призвало граждан республики покинуть территории России и Белоруссию. Об этом заявил 27 февраля глава ведомства Ян Липавский.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Чехия
«Исходя из нынешней ситуации, призываем граждан Чехии, находящихся в России и Белоруссии, вернуться на родину», — сказал он на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Германии рекомендовало жителям ФРГ отказаться от поездок в Россию.