Прага, 27 февраля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Чехии призвало граждан республики покинуть территории России и Белоруссию. Об этом заявил 27 февраля глава ведомства Ян Липавский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Исходя из нынешней ситуации, призываем граждан Чехии, находящихся в России и Белоруссии, вернуться на родину», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Германии рекомендовало жителям ФРГ отказаться от поездок в Россию.