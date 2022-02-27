Москва, 27 февраля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отключать Telegram-каналы больше не планирует.

TechCrunch Павел Дуров

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дуров заявил о возможном ограничении работы мессенджера в России и на Украине.