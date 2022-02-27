Мадрид, 27 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Власти Испании приняли решение закрыть воздушное пространство страны для самолетов российских авиакомпаний. Об этом 27 февраля сообщило Министерство транспорта страны.

albert22278 Самолет

«Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении закрыть свое воздушное пространно для самолетов российских авиакомпаний приняли в том числе власти Австрии, Германии, Франции, Испании, Канады, Дании, Финляндии, Польши и Исландии.