Вашингтон, 27 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала приказ президента России Владимира Путина привести силы в особый режим боевого дежурства.

(сс) U.S. Department of State Джен Псаки

«Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всём протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию», — сказала она в интервью ABC.

По ее словам, Россия якобы ни разу не находилась под угрозой ни со стороны НАТО, ни со стороны Украины.