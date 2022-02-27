Вашингтон, 27 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала неприемлемой эскалацией приказ президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Это означает, что Путин продолжает эскалацию этой войны в совершенно неприемлемой манере и мы должны продолжать пресекать его действия самым решительным образом», — сказала она в эфире телеканала CBS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Линда Томас-Гринфилд заявила, что военные США не будут действовать в воздухе над Украиной.