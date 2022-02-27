Вашингтон, 27 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Военные США не будут действовать в воздухе над Украиной, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Президент (США Джо Байден) дал ясно понять, что мы не ступим на землю (Украины). Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в воздухе», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единственный выгодополучатель от ситуации вокруг Украины — США, они стараются убрать конкурентов в лице России и КНР.