Приштина, Сербия, 27 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Европейской комиссии 25 февраля сообщили о выделении 3,2 миллиардов евро на реализацию 21 проекта в странах Западных Балканах. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По данным журналистов, средства будут выделены на строительство транспортной инфраструктуры, цифровизацию, борьбу с изменениями климата и поддержку энергетической инфраструктуры.

Это первый пакет проектов, реализуемых в рамках инвестиционного плана ЕС, одобренного еще в октябре 2020 года. Ожидается, что средства будут выдаваться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Задачей плана назвали сокращение разрыва в уровне жизни в ЕС и на Западных Балканах — в Косово, Сербии, Боснии и Герцеговине, Албании, Черногории и Северной Македонии.