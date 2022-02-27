Оренбург, 27 февраля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 вылечились ещё 2478 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии число выздоровевших составило уже 149 402 человека. А выявили в регионе 186 177 носителей коронавируса.

Зарегистрировано 3718 летальных случаев, добавили в штабе.