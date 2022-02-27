Москва, 27 февраля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская высказалась относительно продаж её курса личностного роста «Дружба». Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот видео на YouTube Елена Блиновская

Блиновская опровергла информацию, что в своём курсе она учит загадывать желания о мире между России и Украины. По словам блогера, её марафон «вообще никак не связан» со спецоперацией. «Я готовила его только официально более года… Всё, из-за чего начался хай, — мой репост сториз девочки, которая оплатила «Дружбу» по старой ссылке и написала что это лучшее, о чём можно думать», — объяснила блогер.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали Блиновскую, решив, что опубликованный ею скриншот оплаты курса «Дружба» является стартом его продаж. В Сети решили, что блогер «наживается» на теме военной спецоперации России.