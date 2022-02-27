Москва, 27 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. На Украине заградительные отряды националистов убили четырёх офицеров ВСУ в Северодонецке Луганской области, заявил 27 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что украинские националисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня «Град» по школе в городе Мариуполь.