Вена, 27 февраля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Власти Австрии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для самолетов из России с 17:00 мск 27 февраля. Об этом заявил в канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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«Австрия также закрывает свое воздушное пространство и аэропорты для российских самолетов с 15:00 (17:00 мск). Мы делаем все, чтобы показать (президенту России) Владимиру Путину, что мы не приемлем его вторжение на Украину!» — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении закрыть свое воздушное пространно для самолетов российских авиакомпаний приняли в том числе власти Германии, Франции, Испании, Канады, Дании, Финляндии, Польши и Исландии.