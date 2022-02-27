Париж, , 17:22 — REGNUM Страны «Большой семёрки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италии, Япония) намерены исключить некоторые российские банки из международной межбанковской системы SWIFT и ограничить работу Центробанка РФ. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 27 февраля на сайте администрации президента Франции Эмманюуля Макрона.

SWIFT Businessnews.kz

«Мы стремимся к тому, чтобы определенные российские банки были исключены из системы обмена SWIFT», — говорится в документе.

Страны G7 рассчитывают, что данная мера позволит ограничить способность указанных банков «действовать в глобальном масштабе».

Как сообщало ИА REGNUM, решение об ужесточении санкций в отношении России приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия. Новые санкции включают исключение ряда российских банков из системы SWIFT, а также ограничение возможности для Центробанка поддерживать курс национальной валюты международными финансовыми операциями.