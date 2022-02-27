Париж, 27 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Власти Франции приняли решение закрывать воздушное пространство страны для российских самолетов и авиакомпаний. Об этом 27 февраля заявил министр-делегат по делам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

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«С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении закрыть свое воздушное пространно для самолетов российских авиакомпаний приняли власти Германии, Дании и Исландии.