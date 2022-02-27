Киев, 27 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Работники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят инструктажи украинских женщин и детей в городах страны на тему того, как вести огонь по наступающим российским военным, осуществляющим специальную военную операцию ВС России по защите Донбасса. Видеозапись одного из таких инструктажей СБУ выложена 27 февраля в сообществе «Злой крымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

СБУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

На запечатлённых кадрах представитель СБУ в одном из украинских городов убеждает женщин и детей стрелять по наступающим военным из-за углов зданий и затем пытаться спасаться бегством, также убеждая их в том, что с ними после этого ничего не случится.

При этом он не говорит женщинам и детям о том, что, взяв в руки оружие и применяя его, он перестают быть мирными жителями, становясь участниками боевых действий.

Отметим в Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что мирные жители Украины не пострадают в ходе специальной военной операции ВС России по защите Донбасса и что российские военные не осуществляют ударов по города Украины, уничтожая только военную инфраструктуру ВСУ.