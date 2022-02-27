Томск, , 13:58 — REGNUM В Томской области выявлено 1637 новых случаев заражения коронавирусом, 49 человек госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего к настоящему времени в регионе подтверждено 97 352 случая инфицирования. Выздоровели за весь период пандемии 69 880 пациентов, в том числе 596 за прошедшие сутки.

За последние 24 часа также зарегистрировано один летальный случай от COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе достигло 744.