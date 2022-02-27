Иркутск, 27 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В связи с обострением ситуации на Украине и вероятностью введения новых антироссийских санкций губернатор Иркутской области Игорь Кобзев через свои аккаунты в соцсетях обратился в жителям региона и посоветовал не поддаваться провокациям.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

"Вижу много вопросов и самых разных суждений о происходящем в стране и мире. Решение верховным главнокомандующим — нашим президентом — принято. Очевидно, что оно не было спонтанным. Все попытки мирного урегулирования вопросов были исчерпаны. Безусловно, президентом и правительством были просчитаны все последствия. Санкции? Их бы ввели в любом случае. России уже неоднократно обещали крах экономики. И в 2008 году, и в 2014-м. Однако экономика выстояла!

И сегодня эксперты уверены, что российский фондовый рынок и российский рубль обязательно восстановятся. В ближайшее время нам стоит ждать оглашения соответствующих мер, которые, я уверен, могут прозвучать в послании президента РФ Федеральному собранию. Сегодня важно не поддаваться панике и провокациям, помнить, что любая прочитанная новость может быть фейковой.

Все системы работают в штатном режиме. Крайне важно оставаться людьми и быть добрее друг к другу, уважать чужое мнение, даже если оно в корне отличается от вашего. Берегите себя и своих близких», — написал губернатор Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад на протяжении нескольких последних месяцев накачивал Украину оружием, заявляя о скором нападении на Украину. За провокацией последовал самый настоящий террор территорий Донбасса, который украинские боевики стали обстреливать прицельно, с поражением стратегических объектов.

После того как руководство ЛНР И ДНР попросило у России помощи, она последовала незамедлительно: в короткие сроки республики были признаны, началась специальная миротворческая операция. В ответ последовали «серьезные» санкции.

Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию о происходящем на Украине.

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